Nun'Álvares leva primeira Taça de Portugal nas grandes penalidades

O Nun'Álvares venceu, este domingo, a Taça de Portugal de futsal feminino pela primeira vez, após bater o Benfica por 4-1 no desempate por grandes penalidades, num encontro onde as minhotas só na ponta final ganharam algum ascendente.

O equilíbrio foi a nota dominante do tempo regulamentar, mas as encarnadas acabaram por baixar muito o bloco no prolongamento, permitindo algum ascendente às minhotas, que voltaram a bater as águias numa decisão, após vencerem a final da Taça da Liga, em fevereiro.

O Benfica até assumiu o controlo do jogo desde o seu início, mas as equipas estiveram sempre muito encaixadas e reservaram para os últimos instantes de cada período do jogo os momentos mais emotivos.

Na primeira parte, é certo que Dricas (09), num remate a cerca de 10 metros da baliza do Nun'Álvares, obrigou Odete Rocha à primeira grande intervenção e que Carla Vanessa (15), na baliza oposta, também fez brilhar Ana Catarina, mas as oportunidades flagrantes só apareceram no último minuto.

Mariana Pereira (20), por duas vezes num espaço de poucos segundos, rodou sobre uma adversária e disparou ao poste. Na segunda das quais, Inês Fernandes ainda fez a recarga, mas errou o alvo com a baliza deserta.

Na segunda parte, Inês Fernandes (30) redimiu-se do falhanço do final do primeiro período e, após combinação com Sara Ferreira, inaugurou o marcador, de ângulo apertado, na recarga ao seu próprio remate inicial.

Maria Pereira (35) ainda voltou a introduzir a bola na baliza do Nun'Álvares mas o lance foi invalidado devido a um bloqueio de Inês Matos.

Já com o Nun'Álvares a utilizar Loira no papel de guarda-redes avançada, Cátia Morgado (39) voltou a empatar a partida, com um remate de fora da área que desviou no braço de Inês Fernandes e traiu Ana Catarina.

Sara Ferreira (39), na resposta, tentou evitar o prolongamento, mas Odete Rocha opôs-se com uma grande defesa e forçou os 10 minutos adicionais.

Com o Benfica 'tapado' por faltas, o Nun'Álvares beneficiou de um livre de 10 metros a apenas três décimos de segundo do intervalo. Carla Vanessa rematou forte para defesa de Ana Catarina e Cátia Morgado marcou na recarga, mas o tempo do cronómetro estava esgotado e o golo não contou.

Nos últimos 10 segundos do prolongamento, a guarda-redes Ana Catarina ainda 'vestiu' a capa de heroína e 'forçou' as grandes penalidades, defendendo consecutivamente um remate de Pisko e dois de Carla Vanessa, com intervenções de elevado grau de dificuldade.

Porém, no desempate por grandes penalidades, não conseguiu travar a pontaria afinada das jogadoras do Nun'Álvares, que converteram todos os quatro remates de que dispuseram, por Cátia Morgado, Pisko, Liana Alves e Carla Vanessa, enquanto pelo Benfica só Maria Pereira conseguiu acertar nas redes.

Foi a primeira Taça de Portugal conquistada pela equipa do Nun'Álavres em oito edições disputadas da competição, desde 2013/14, e apenas a segunda vez que o Benfica deixou escapar o título da segunda prova mais importante do calendário nacional de futsal feminino.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines

Benfica -- Nun'Álvares, 1-1 após prolongamento, 1-4 no desempate por grandes penalidades

Ao intervalo: 0-0

No final do tempo regulamentar: 1-1

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1

No final do prolongamento: 1-1

Marcadores:

1-0, Inês Fernandes, 30 minutos; 1-1, Cátia Morgado, 39

Marcadores no desempate por grandes penalidades:

0-1, Cátia Morgado; 0-1, Sara Ferreira (ao poste direito); 0-2, Pisko; 1-2, Maria Pereira; 1-3, Liana Alves; 1-3, Inês Matos (defesa da guarda-redes); 1-4, Carla Vanessa

Equipas:

Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Maria Pereira, Sara Ferreira e Leninha. Jogaram ainda: Dricas, Inês Matos, Angélica

Treinador: Luís Estrela

Nun'Álvares: Odete Rocha, Loira, Cátia Morgado, Carla Vanessa e Pisko. Jogaram ainda: Cátia Tavares, Taninha e Liana Alves

Treinador: Pedro Nobre

Árbitros: Filipa Prata (AF Coimbra) e Juliana Lucas (AF Coimbra)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maria Pereira (35) e Carla Vanessa (36)

Assistência: 358 espetadores