Nunca ninguém ganhou como as mulheres "culés"

Equipa feminina do Barcelona pode chegar às 50 vitórias seguidas no campeonato e alcançar feito inédito na história.

O dia 1 de junho de 2021 até nem foi famoso para a equipa feminina do Barcelona. Embora já com o título garantido, perdeu com o Atlético de Madrid (4-3) e por isso não foi campeã só com vitórias, algo que, sim, aconteceu na época seguinte. Esse jogo não teria consequências práticas de maior e seria, afinal, o princípio de algo que pode elevar as mulheres "culés" a um pedestal único e, provavelmente, inalcançável. Desde essa derrota, o Barça ganhou os 49 jogos que se seguiram na liga espanhola e se fizer o mesmo na quarta-feira, na receção ao Levante Las Planas será, de acordo com a FIFA, a primeira equipa na história do futebol a vencer 50 jogos consecutivos no campeonato. Não fosse aquele acidente com o Atlético de Madrid e o registo iria já em 82 triunfos seguidos....

Por esta altura, a equipa feminina do Barcelona já deixou (muito) para trás os melhores registos do futebol masculino, entre eles o do Benfica, que, entre 1971 e 1973, só parou de ganhar à 30.ª jornada consecutiva, fixando o recorde (que parecia insuperável) em 29 vitórias seguidas no campeonato. De acordo com a revista "Forbes", o máximo de vitórias seguidas de uma equipa masculina pertence ao Jersey Bulls, que chegaram aos 36 triunfos, embora estes estejam divididos por mais do que uma competição. Ou seja, este Barça já é histórico e inaudito, pelo que a 50.ª vitória não significará mais do que juntar um número redondo a uma proeza incrível. E o mais certo é tal acontecer: primeiro, porque o adversário é apenas o 11.º º classificado do campeonato; depois, porque o jogo terá lugar no Estádio Johan Cruyff, onde, sem surpresa alguma, a equipa feminina do Barcelona só sabe ganhar, desde que o recinto foi inaugurado em 2019.