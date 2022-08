Nunca se viu um João Félix a assistir assim num só jogo

JN Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português João Félix abriu a liga espanhola com três assistências para golo no triunfo do Atlético de Madrid na casa do Getafe (3-0), registo ímpar na carreira enquanto profissional.

Após o encontro com o Getafe, da jornada inaugural da liga espanhola, Diego Simeone elogiou a exibição de João Félix, que assistiu para os golos de Álvaro Morata, que bisou, e Griezmann. "Está no melhor momento da sua carreira", comentou o técnico, sobre o avançado português.

Olhando para os registos de João Félix, nunca o internacional luso tinha feito três assistências para golo num só jogo, desde que é profissional. O mais perto que esteve desse registo foi em 2019, num triunfo por 4-2 do Benfica diante do Vitória de Setúbal, para a Liga.

Depois de uma temporada inconstante, em muito devido a problemas físicos, João Félix entrou em grande estilo na nova época. "Estou a trabalhar para estar ao melhor nível e não ter lesões, mas, por vezes, o futebol é injusto. Espero não ter lesões este ano. Se isso acontecer, estarei num bom nível", comentou o avançado, de 22 anos, no final do encontro com o Getafe.