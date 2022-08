Nuno Barbosa substitui Moreno na equipa B

Está encontrado o sucessor de Moreno Teixeira, na equipa B do V. Guimarães. Trata-se de Nuno Barbosa, técnico de 42 anos, que assinou contrato por uma temporada. Vimaranenses vão disputar a Liga 3

"O Vitória é um sonho. Quando entramos no futebol e começamos a trabalhar no futebol, há equipas que nos tocam, e o Vitória é uma delas. Quando recebi a notícia de que poderia ser a solução, fiquei muito contente, e aceitei com muito orgulho, com muita paixão que tenho pelo futebol, e por um clube como o Vitória que transporta isso para dentro de campo, com os seus adeptos que são uma referência", disse Nuno Barbosa, na apresentação.

No V. Guimarães, o treinador vai contar com a colaboração de Rui Leite Castro, Quim Berto, Paulo Cardoso, Nuno Madureira e João Pereira, na equipa técnica.

Nuno Barbosa conta com um currículo vasto em escalões de formação ao longo de oito temporadas, tendo treinado o Mirandela em 2015/16 e o Pedras Salgadas em 2016/17. Na temporada 2017/18 treinou os juniores do Chaves, seguindo-se o FC Rieti (Itália), o FK Senica e Spartak Trnava, ambos da Eslováquia, sempre como treinador-adjunto.

Na temporada de 2020/21 regressou a Portugal, para comandar o Vila Real do Campeonato de Portugal, tendo depois integrado a equipa técnica de Ricardo Chéu, no Estrela da Amadora, em 2021/22.