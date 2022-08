Nuno Borges a uma vitória do quadro principal do US Open

JN/Agências Hoje às 00:06 Facebook

O português Nuno Borges, 105.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se quinta-feira para a terceira e última ronda da qualificação do Open dos Estados Unidos, ao vencer o norte-americano Govind Nanda, 372.º do mundo. Já Pedro Sousa ficou pelo caminho.

O tenista natural de Maia, de 25 anos, impôs-se por duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos.

Depois das presenças em Roland Garros e em Wimbledon, o número dois português pode juntar-se no quadro principal a João Sousa, 59.º do mundo, caso bata o italiano Francesco Maestrelli (202.º do ranking), que chegou à ronda decisiva após vencer o alemão Daniel Masur, também em dois "sets", por 6-3 e 6-4..

Pedro Sousa até entrou bem no duelo com o britânico Paul Jubb, ao vencer o primeiro "set", por 6-4. Perdeu o segundo parcial por expressivo 6-1 e depois soçobrou na parte final da negra. Com 5-5 no marcador e a servir, o português permitiu o "break" ao britânico, que fecharia o encontro nas vantagens do jogo seguinte, impondo-se por 7-5.