Nuno Borges apura-se para as meias-finais do challenger de Monterrey

JN/Agências Hoje às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português Nuno Borges, sexto cabeça de série, qualificou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do challenger de Monterrey, no México, ao bater o alemão Daniel Altmayer, quarto.

O maiato, 103.º do ranking mundial, venceu Altmayer, 95.º, por 7-6 (7-2) e 6-4, em uma hora e 45 minutos, qualificando-se pela 12.ª ve para as meias-finais de um torneio do circuito challenger.

Na meia-final, o número português vai defrontar o norte-americano Mitchell Krueger, 257.º da hierarquia mundial, ou o australiano Bernard Tomic, 430.º.