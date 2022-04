Nuno Borges atinge melhor lugar da carreira no "ranking" ATP

JN/Lusa Hoje às 12:34 Facebook

O tenista português subiu ao 131.º lugar da hierarquia, um dia após conquistar o segundo título 'challenger' da carreira em Barletta.

O tenista português Nuno Borges atingiu, esta segunda-feira, o ponto mais alto no "ranking" ATP, ao subir ao 131.º lugar da hierarquia, um dia após conquistar o segundo título 'challenger' da carreira em Barletta (Itália).

Numa semana em que o top-10 não sofreu qualquer alteração, mantendo-se o sérvio Novak Djokovic no comando, logo seguido do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, o jovem maiato, de 25 anos, escalou 18 posições na tabela mundial, graças ao triunfo de domingo frente ao sérvio Miljan Zekic (6-3 e 7-5).

Campeão do 'challenger' de Antália (Turquia), em dezembro de 2021, Nuno Borges reforçou assim a posição como número dois português, logo atrás de João Sousa, que figura no 85.º lugar.