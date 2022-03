Nuno Borges avança, João Domingues e Tiago Cação eliminados

JN/Agências Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Borges, atual 150.º do ranking mundial, apurou-se para a segunda ronda do "challenger" de Oeiras, após comprovar o favoritismo sobre Pedro Araújo, 708.º da hierarquia.

Em terra batida, num duelo totalmente português, Borges venceu com os parciais de 6-4 e 6-2, num encontro que ficou resolvido em uma hora e oito minutos.

Borges, sexto cabeça de série do Oeiras Open, tornou-se no primeiro tenista luso a passar à segunda ronda, ficando agora à espera do vencedor duelo entre o búlgaro Dimitar Kuzmanov e um jogador que vem do "qualifier".

Minutos antes, Tiago Cação, 494.º do 'ranking' mundial, foi eliminado na primeira ronda ao perder com o cazaque Timofey Skatov, 193.º da hierarquia ATP.

Também João Domingues, n.º 287 do ranking mundial, não foi capaz de se superiorizar ao tenista italiano Giulio Zeppieri, n.º 239 da hierarquia, e foi derrotado por 4-6 e 2-6, num encontro que teve a duração de uma hora e 27 minutos.