Nuno Borges avança para os quartos de final

Tenista maiato resistiu ao vento e voltou a seguir em frente. Três vitórias portuguesas na variante de pares.

Nuno Borges superou, esta quarta-feira, o vento que marcou a jornada e apurou-se para os quartos de final do quadro principal de singulares do Oeiras Open.

Sexto cabeça de série fruto do 150.º lugar no ranking ATP, o tenista maiato de 25 anos venceu o búlgaro Dimitar Kuzmanov (191.º) em duas partidas, por 7-6(5) e 7-5, após 2.08 horas.

O encontro foi marcado do início ao fim por fortes e irregulares rajadas de vento que prejudicaram a qualidade de jogo, mas não travaram a missão do número dois nacional: disposto a superar o adversário e as condições adversas, Nuno Borges recuperou de situações de desvantagem em ambas as partidas (2-4 na primeira, 3-5 na segunda) para somar a segunda vitória da semana e juntar-se a Thiago Monteiro num encontro dos quartos de final que promete.

Quarto favorito (e 116.º classificado na hierarquia mundial), o brasileiro levou a melhor sobre o cazaque Timofey Skatov (193.º) depois de 3h23, naquela que foi a grande batalha do torneio até ao momento, com os parciais de 6-7(5), 6-2 e 7-6(4).

A jornada desta quarta-feira também ficou marcada por três vitórias portuguesas na variante de pares: depois do desaire de Gastão Elias/Pedro Sousa para Victor Vlad Cornea/Fabian Fallert (quartos favoritos) por 6-4, 4-6 e 10-7, Gonçalo Falcão/Fábio Coelho tornaram-se na primeira dupla da casa a vencer ao surpreenderem os primeiros cabeças de série, Zdenek Kolar/Andrea Vavassori, por 5-7, 7-5 e 10-8.

A fechar o dia, Jaime Faria/Luís Faria impuseram os parciais de 6-4 e 7-6(3) a Lorenzo Giustino/Dimitar Kuzmanov e juntaram-se aos compatriotas Falcão/Coelho num duelo que desde logo garante a presença de uma dupla portuguesa nas meias-finais. Minutos depois, a derradeira vitória foi assinada por Nuno Borges/Francisco Cabral, que confirmaram o estatuto de segundos cabeças de série ao derrotarem Ergi Kirkin/Alex Rybakov por 6-3 e 7-5.