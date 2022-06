Nuno Borges cai antes da ronda principal de Wimbledon

JN/Agências Hoje às 15:11 Facebook

O português Nuno Borges falhou esta quinta-feira a qualificação para o quadro principal do torneio de Wimbledon, em ténis, ao sair derrotado do confronto com o australiano Max Purcell na última ronda do "qualifying".

Borges, de 25 anos e 122.º do ranking mundial, perdeu frente ao atual 156.º do mundo e carrasco de Gastão Elias na ronda anterior, pelos parciais de 6-3, 6-7 (3-7), 4-6 e 6-7 (5-7), em encontro que durou três horas e três minutos.

Com o afastamento de Borges, a representação portuguesa em Wimbledon ficará a cargo de João Sousa, 59.º do ranking mundial e número um português, que está apurado diretamente para o quadro principal do terceiro "grand slam" da época.