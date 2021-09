Nuno Borges e Francisco Cabral conquistam Braga Open em pares

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:08 Facebook

Nuno Borges e Francisco Cabral fecharam com chave de ouro a participação no Braga Open ao conquistarem, este sábado, a final em pares. Foi o segundo título na carreira de ambos os tenistas.

Presentes numa final do circuito secundário pela segunda vez, Nuno Borges e Francisco Cabral resgataram o sorriso final graças a um triunfo por 6-3, 6-7(4) e 10-5 frente aos neerlandeses Jesper De Jong e Bart Stevens numa final em que beneficiaram de quatro match points no segundo parcial.

Há cinco meses, os dois já tinham conquistado um torneio do ATP Challenger Tour, o Oeiras Open 2, no entanto o Braga Open passa a ser o mais importante visto tratar-se da categoria superior. "Ganhar praticamente em casa é especial porque tivemos os nossos familiares e amigos a verem os encontros", afirmaram, de forma unânime, o maiato Nuno Borges e o portuense Francisco Cabral.

Em singulares foi dia de meias-finais, com o primeiro cabeça de série, Thiago Monteiro (90.º classificado no ranking ATP) a garantir lugar no momento de todas as deciõses depois de vencer Hugo Gaston (115.º ATP e terceiro pré-designado) por 6-4 e 6-1.



Na outra meia-final, Nikola Milojevic (148.º ATP e quarto pré-designado) dominou o encontro frente ao qualifier Nikolas Sanchez Izquierdo (350.º) por 6-3 e 6-2.



A final do Braga Open 2021 está marcada para as 11 horas deste domingo, com transmissão em direto na Sport TV 4. Será a nona final da carreira de Thiago Monteiro no ATP Challenger Tour e a 10.ª de Nikola Milojevic.