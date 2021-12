Nuno Borges e Francisco Cabral conquistam título de pares no Maia Open

JN Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Borges e Francisco Cabral sagraram-se este sábado campeões de pares do primeiro de dois Maia Open, horas depois do primeiro ter sido eliminado nas meias-finais de singulares.

A disputarem a final de pares de um torneio do ATP Challenger Tour pela sétima vez em 2021, Nuno Borges e Francisco Cabral (segundos cabeças de série e respetivamente 186.º e 179.º no ranking da variante) conquistaram o quinto título ao derrotarem o compatriota Gonçalo Oliveira (103.º) e o eslovaco Andrej Martin, primeiros favoritos, por 6-3 e 6-4. Foi a 31.ª vitória em 27 encontros da dupla portuguesa.

Nos singulares, o dia começou com a vitória de Chun-hsin Tseng (256.º) sobre o primeiro cabeça de série, Andrej Martin (120.º). O tenista do Taipé triunfou com os parciais de 6-4 e 7-5 e assegurou a segunda presença da carreira em finais deste circuito, mais de dois anos depois de ter terminado como vice-campeão em Praga, na República Checa.

Já o francês Geoffrey Blancaneaux (284.º) derrotou Nuno Borges (228.º) por 7-6(3) e 6-0, num encontro em que recuperou por duas vezes de um break de atraso na primeira partida e teve de salvar dois set points, para acrescentar mais uma ronda a uma semana que já estava a ser inesquecível - nunca tinha discutido as meias-finais de um Challenger.

A final do Maia Open I entre Tseng e Blancaneaux - dois ex-campeões do torneio júnior de Roland-Garros - está marcada para as 11 horas deste domingo, 12 de dezembro. O vencedor sucederá a Jozef Kovalik (2019) e Pedro Sousa (2020) na galeria de campeões do torneio.

Maia Open II arranca já este domingo

Para além da final de singulares do Maia Open I, a jornada de domingo também ficará marcada pelo arranque do Maia Open II com a realização dos encontros da primeira ronda do quadro de qualificação.

PUB

Duarte Vale, Luís Faria e Henrique Rocha receberam os três wild cards disponíveis para o qualifying e irão a jogo já na primeira jornada, enquanto no quadro principal estão confirmadas as participações de Gastão Elias, Nuno Borges, João Domingues, Gonçalo Oliveira, Tiago Cação, Pedro Araújo e Fábio Coelho.