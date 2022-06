Nuno Borges e Francisco Cabral no quadro principal de pares em Wimbledon

JN/Agências Hoje às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Dupla de tenistas portugueses em estreia em torneios do "Grand Slam". João Sousa também estará presente em pares e em singulares.

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral garantiram um lugar no quadro principal de pares do torneio de Wimbledon, terceiro "Grand Slam" de 2022, anunciou a organização.

A dupla lusa vai fazer a sua estreia em pares em torneios do "Grand Slam", com a organização a atualizar esta quinta-feira a lista de entrada no quadro principal de pares masculinos, já com a presença dos tenistas portugueses.

Depois de ter falhado Roland Garros devido à desistência do dinamarquês Holger Rune, quando já tinham garantido o quadro principal, Francisco Cabral vai estrear-se no "Grand Slam", enquanto Nuno Borges já jogou no torneio de singulares em Roland Garros, mas nunca em pares.

Para além da dupla lusa, que venceu este ano o Estoril Open, o quadro principal de pares em Wimbledon vai ter outro português, com João Sousa a fazer dupla com o tenista australiano Jordan Thompson.

Sousa vai ser o único português no quadro principal de singulares, depois de Nuno Borges ter perdido no jogo decisivo do "qualifying" frente ao australiano Max Purcell.