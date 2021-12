Nuno Borges e Gastão Elias juntam-se a três compatriotas na segunda ronda

JN Hoje às 20:38 Facebook

Maiato regressou a casa com uma reviravolta. Pedro Araújo não conseguiu surpreender.

Nuno Borges e Gastão Elias carimbaram, esta quarta-feira, o apuramento para a segunda ronda do quadro principal de singulares do Maia Open I. Pedro Araújo foi o único tenista português a ficar pelo caminho na quarta jornada do torneio do ATP Challenger Tour que é organizado pela Federação Portuguesa de Ténis com o apoio da Câmara Municipal da Maia.

Três dias depois de ter conquistado o primeiro título de singulares a este nível, em Antália (Turquia), Nuno Borges (número 228 do ranking ATP) derrotou o alemão Elmar Ejupovic (434.º) por 1-6, 6-3 e 6-4 num encontro em que conseguiu "mudar o chip" a tempo de seguir em frente.

A jogar em casa, o maiato de 24 anos - que é o novo número quatro nacional - contou com o apoio do público e marcou encontro com o tunisino Aziz Dougaz.

"Foi uma atmosfera diferente do habitual e até o meu adversário me disse no final que gostou de jogar neste ambiente. Foi espetacular, dos mais especiais em que já joguei e espero ter mais momentos destes", afirmou o atual 228 do ranking ATP.

"Entrei um bocadinho nervoso, joguei um pouco de forma conservadora. Mas ele teve mérito, foi sempre prego a fundo e não falhou. Não sabia muito para onde ir", disse o tenista de 24 anos quando confrontado com os primeiros 11 pontos do duelo, todos caídos para o lado do oponente. "Foi o momento de tentar perceber se era eu que precisava de fazer mais, se era ele que estava a jogar bem. Tive de arranjar soluções em condições diferentes das da semana passada, num jogo totalmente diferente do que tinha mentalizado".

Para além de Nuno Borges também seguiu em frente Gastão Elias (227.º do ranking). Depois de dois meses e meio de ausência devido a uma lesão no cotovelo direito, o ex-top 60 ATP apresentou-se a muito bom nível e derrotou o espanhol Eduard Esteve Lobato (324.º) por 6-4 e 6-2 em apenas 76 minutos.

"Em teoria demoraria mais uma ou duas semanas a fazer a pré-temporada, mas tendo a oportunidade de jogar dois Challengers em casa era difícil não o fazer. Ia encarar esta primeira semana mais como uma semana de treino, sem as expectativas muito altas, por isso posso dizer que até fiquei surpreendido com a forma como joguei hoje e que estou bastante contente com o nível que apresentei".

Na segunda eliminatória, Gastão Elias vai defrontar o compatriota Tiago Cação, um dos três tenistas portugueses (a par de João Domingues e Gonçalo Oliveira) que avançaram na véspera.

"Respeito muito o Tiago, sei que é um jogador que trabalha bastante e que tem dos melhores profissionais que há em Portugal a trabalhar com ele e vem de fazer um excelente resultado na semana passada, em Antália, e que cada vez mais consegue aproveitar estas oportunidades e é cada vez mais consistente em fazer bons jogos", considerou o atual número três nacional.

Pelo caminho ficou Pedro Araújo (725.º). No regresso à competição pela primeira vez desde que se sagrou vice-campeão nacional absoluto, o jovem lisboeta não conseguiu surpreender e perdeu por 6-3 e 6-1 para o francês Calvin Hemery (370.º).

Também esta quarta-feira, mas já em encontros da segunda ronda, o eslovaco Andrej Martin (primeiro cabeça de série) e o belga Kimmer Coppejans (segundo) reservaram duas das primeiras vagas nos quartos de final ao derrotarem, respetivamente, Elliot Benchetrit por 6-2 e 7-6(0) e Miguel Damas por 6-2 e 6-1.