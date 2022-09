Nuno Borges e Gonçalo Oliveira avançam para a segunda ronda

JN Hoje às 21:41 Facebook

Nuno Borges e Gonçalo Oliveira estrearam-se, esta terça-feira, com vitórias no quadro principal de singulares do Braga Open.

Depois de uma primeira passagem com emoções distintas pelo Clube de Ténis de Braga (em 2021 foi derrotado na primeira ronda de singulares, mas conquistou o título de pares com Francisco Cabral), Nuno Borges regressou já com o estatuto de primeiro cabeça de série e, desta vez, celebrou individualmente. Número 94 do ranking ATP - é a segunda semana entre os 100 melhores classificados -, o maiato de 25 anos superou o italiano Gian Marco Moroni (329.º) por 6-3 e 6-4.

"De certa forma até estou surpreendido pela forma como me senti em campo. Achei que ia ter maiores problemas de adaptação visto que vim da Taça Davis, disputada numa superfície totalmente diferente e com dois dias emocionalmente muito desgastantes, mas sinto que fiz um bom trabalho. Senti-me bem física e mentalmente, joguei de uma maneira competente do início ao fim e estive lá com o meu nível. Há alguns detalhes a melhorar, mas estou muito satisfeito com a minha entrada no torneio", analisou Nuno Borges que na segunda ronda do Braga Open vai enfrentar um jogador que, tal como ele, esteve em Viana do Castelo: Matheus Pucinelli de Almeida, número 216 mundial.

O triunfo de Nuno Borges foi o segundo de um jogador português nesta jornada. Horas antes, Gonçalo Oliveira (número 396 do ranking e convidado da organização) já tinha superado o qualifier francês Ugo Blanchet (316.º) em duas partidas, por 6-1 e 7-6(3).

Pelo meio, outros quatro portugueses foram a jogo na jornada desta terça-feira, mas todos sem sucesso.

Ao início da tarde, Gastão Elias (205.º) ficou muito perto de consumar a reviravolta frente ao segundo cabeça de série, Carlos Taberner (121.º), mas perdeu por 6-3, 4-6 e 6-4 num encontro que se prolongou por 2h46.

Na quarta-feira, o começo da jornada está marcado para as 11 horas com os primeiros encontros da segunda ronda de singulares e o arranque do quadro principal de pares.