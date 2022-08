Nuno Borges e Pedro Sousa avançam no US Open

Filipe Trindade Hoje às 00:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses Nuno Borges e Pedro Sousa qualificaram-se, esta quarta-feira, para a segunda ronda do "qualifying" de acesso ao quadro principal do Open dos Estados Unidos em ténis, o quarto e último torneio do Grand Slam de 2022. Já Gastão Elias ficou pelo caminho à primeira.

Nuno Borges avançou para a próxima eliminatória ao beneficiar do abandono, por lesão do norte-americano Alex Rybakov, no terceiro "set", que o português liderava por 3-0 o "set" decisivo. O encontro estava empatado 1-1, depois do americano ter ganho o primeiro "set" no tie-break (7-4) e do maiato ter respondido da mesma forma no segundo.

Já Pedro Sousa apurou-se ao derrotar o suíço Henri Laaksonen, em dois sets, com parcias de 7-5 e de 6-2. O português até entrou no jogo a perder, ao sofrer um "break" logo no primeiro serviço, mas recuperou e conseguiu ganhar dois breaks ao suíço, um deles para fechar o primeiro "set".

No segundo set, Pedro Sousa foi dominante, conseguindo abrir uma vantagem de três jogos e fechar depois o encontro em 6-2.

Pelo caminho ficou Gastão Elias, que perdeu com o neerlandês Gijs Brouwer, em dois sets, por 7-5 e 6-2.