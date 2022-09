Nuno Borges eliminado em Sófia

Filipe Trindade Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português perdeu frente ao italiano Jannik Sinner, que é o cabeça de série do torneio, na segunda ronda do torneio ATP 250 de Sófia, realizado na Bulgária.

Nuno Borges, 93.º classificado do ranking ATP, foi derrotado em dois sets (6-3, 6-4) pelo atual número 10 do Mundo, num jogo que durou 1.26 horas. O tenista português nunca conseguiu quebrar o serviço do adversário e isso explica, em parte, o desempenho neste jogo.

Na próxima ronda, o italiano ​​​​​​​Jannik Sinner irá defrontar o vencedor do jogo entre o australiano Aleksandar Vukic e o espanhol Fernando Verdasco.