Nuno Borges histórico no adeus precoce de Stefanos Tsitsipas e Simona Halep

Nuno Borges apurou-se, pela primeira vez na carreira, para a segunda ronda de um Grand Slam, num dia marcado pelas surpreendentes derrotas de Tsitsipas, no setor masculino, e Simona Halep, na prova feminina. Serena Williams adiou a reforma por mais alguns dias e um quase inexpressivo Nick Kyrgios bateu o amigo Thanasi Kokkinakis.

Ao russo Daniil Medveved, número um mundial e vencedor do último "major" da temporada em 2021, coube a honra de abrir a primeira jornada no Arthur Ashe Stadium, em Flushing Meadows, onde se impôs sem dificuldade diante o anfitrião, 111.º colocado no ranking ATP, com os parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, ao fim de duas horas e um minuto.

Bem mais suada foi a vitória, primeira na carreira em torneios do Grand Slam, de Nuno Borges, número dois nacional e 104.º classificado na hierarquia mundial, frente ao jovem prodígio, de 19 anos, Ben Shelton.

Depois de ultrapassar com distinção a fase de qualificação, o maiato, de 25 anos, precisou de cinco parciais para derrotar o norte-americano (165.º ATP), por 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-5), 6-7 (8-10) e 6-3, ao cabo de quatro horas e quatro minutos de um encontro disputado no court número 10 de Flushing Meadows, em Nova Iorque.

Na fase seguinte da prova, Borges, que se estreou em "majors" em Roland Garros, antes de jogar pela primeira vez também em Wimbledon, vai defrontar Yibing Wu (174.º ATP), que bateu Nikoloz Basilashvili (35.º), por 6-3, 6-4 e 6-0, e fez história ao tornar-se no primeiro chinês a vencer um encontro de singulares masculinos em Grand Slam na era Open.

A grande surpresa do primeiro dia do US Open surgiu esta madrugada, com o tenista grego Stefanos Tsitsipas, número cinco mundial, a ser eliminado pelo colombiano Daniel Galan, 94.º do ranking ATP. Galan, que se estreou no quadro principal do torneio norte-americano, venceu por claros 6-0, 6-1, 3-6, 7-5.

Em frente seguiu também um poucas vezes visto sóbrio Nick Kyrgios, no duelo com o compatriota e amigo Thanasi Kokkinakis. Kyrgios venceu por 3-0, com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-6(4), num dos "jogos mais desconfortáveis da carreira", como assumiu na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro.

Assim como Medvedev e Borges, o norueguês Casper Ruud (número sete do mundo) também assegurou a continuidade em Nova Iorque, ao ultrapassar o inglês Kyle Edmund, pelos parciais de 6-3, 7-5 e 6-2, e o italiano Matteo Berrettini, 13.º cabeça de série, eliminou o chileno Nicolas Jarry em três sets, por 6-2, 6-3 e 6-3.

Enquanto o britânico Andy Murray, bicampeão de Wimbledon e vencedor do Open dos Estados Unidos em 2012, afastou o argentino Francisco Cerundolo em três partidas, por 7-5, 6-3 e 6-3, o espanhol Roberto Bautista-Agut, número 18 ATP e 16.º cabeça de série, ficou pelo caminho, ao perder com o norte-americano J.J. Wolf (87.º), por triplo 6-4.

Na competição feminina houve uma surpresa a marcar a sessão diurna. A romena Simona Halep, antiga líder mundial e atual sétima classificada, foi surpreendida pela "qualifier" ucraniana Daria Snigur (124.ª WTA), de 24 anos, e despediu-se de Nova Iorque com os parciais de 2-6, 6-0 e 4-6.

Ao contrário da bicampeã do Grand Slam e recentemente vencedora do WTA 1000 de Toronto, a grega Maria Sakkari (terceira da hierarquia WTA) confirmou o seu favoritismo diante a alemã Tatjana Maria (85.ª), pelos parciais de 4-6, 6-3 e 0-6, enquanto a jovem Coco Gauff (12.ª), de 18 anos, bateu a francesa Leolia Jeanjean (149.ª), por 6-2 e 6-3.

No jogo mais esperado da noite, Serena Williams venceu a montenegrina Danka Kovinic em dois sets, ambos por 6-3, e adiou a despedida do ténis por mais alguns dias. A norte-americana, 605.ª do ranking WTA, vai defrontar na próxima ronda a número dois mundial, Anett Kontaveit.