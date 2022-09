Nuno Borges sobe ao top 100 do ranking ATP na coroação de Alcaraz

JN/Agências Hoje às 12:18 Facebook

O tenista espanhol Carlos Alcaraz tornou-se, hoje, oficialmente, o número um mundial, após vencer o Open dos Estados Unidos frente ao norueguês Casper Ruud, e lidera um ranking com dois portugueses no top 100, João Sousa e Nuno Borges.

Aos 19 anos, quatro meses e sete dias, Carlos Alcaraz é o mais jovem a alcançar o topo da hierarquia ATP, que remonta a 1973, superando o feito do australiano Lleyton Hewitt, em 2001, que liderou o ranking com 20 anos e quase nove meses.

Depois de Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, treinador do novo campeão do Open dos Estados Unidos, e Rafael Nadal, recordista do Grand Slam com 22 títulos, Carlos Alcaraz é o quarto espanhol a liderar o ténis mundial, tendo como número dois Casper Ruud.

Graças à presença na final do quarto e último "major" da temporada, o jovem escandinavo, de 23 anos, deixou o sétimo lugar na hierarquia ATP para alcançar a sua melhor classificação de sempre, o segundo lugar, logo à frente do esquerdino de Manacor, Rafael Nadal.

Já o russo Daniil Medvedev, antecessor de Alcaraz no topo do ranking e campeão em Flushing Meadows em 2021, desceu à quarta posição, depois de ter sido eliminado nos oitavos de final em Nova Iorque, enquanto o alemão Alexander Zverev desceu ao quinto posto e o sérvio Novak Djokovic figura no sétimo lugar, atrás do grego Stefanos Tsitsipas.

Entre os portugueses, destaque para a estreia de Nuno Borges no top 100 mundial. Num dia em que o vimaranense João Sousa subiu três lugares e ocupa a 56.ª posição, o jovem maiato, de 25 anos, viu confirmada a entrada, pela primeira vez, nos 100 primeiros do mundo, ao ocupar o 93.º posto, após ter atingido a segunda ronda do quadro principal do Open dos Estados Unidos.

Nos pares, Nuno Borges também melhorou a sua classificação, subindo ao 70.º posto, só superado pelo parceiro e amigo Francisco Cabral que, depois de ter disputado a segunda eliminatória em Flushing Meadows com o maiato, ascendeu ao 45.º lugar.

Na vertente feminina, a polaca Iga Swiatek reforçou a liderança do ranking WTA, com a conquista do seu primeiro "major" norte-americano, terceiro título do Grand Slam (Roland Garros 2020 e 2022) da carreira.

Graças à estreia vitoriosa em Nova Iorque, Swiatek, de 21 anos, duplicou os pontos da segunda classificada, a tunisina Ons Jabeur, vice-campeã do Open dos Estados Unidos, que ascendeu três posições na hierarquia, empurrando Anett Kontaveit, da Estónia, para o terceiro posto do pódio.

Num top 10 em que só duas tenistas mantiveram as suas posições, Swiatek na frente e a espanhola Paula Badosa no quarto lugar, destaque para a ascensão da norte-americana Coco Gauff a número oito mundial e da francesa Caroline Garcia à 10.ª posição, depois de trepar sete lugares na classificação.