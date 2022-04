Nuno Borges supera Andujar e volta a disputar a segunda ronda

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

O tenista português Nuno Borges voltou, esta segunda-feira, a assegurar a presença na segunda ronda do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril, ao superar na abertura o espanhol Pablo Andujar.

Num court central bem composto no apoio ao maiato, número 131.º no 'ranking ATP, o experiente Andujar, de 36 anos, que figura no 82.º lugar na hierarquia mundial, não conseguiu encontrar argumentos para travar a superioridade do anfitrião e acabou por desistir, quando o marcador registava 6-4 e 3-0, ao fim de uma hora e dois minutos.

Nuno Borges, de 25 anos, entrou um pouco 'tímido' em campo e não conseguiu impor de imediato o seu habitual estilo de jogo, mais agressivo e intenso, sofrendo o break no quinto jogo.

Face à contrariedade, reagiu bem e, no oitavo jogo, devolveu o break, restabelecendo a igualdade na partida, e, procurando mais as linhas e abrindo os ângulos, quebrou novamente o adversário para encerrar o primeiro set ao fim de 46 minutos.

No segundo parcial, Borges manteve o ascendente, não abrandou na estratégia de procurar o ponto, e, depois de cumprir o jogo de serviço, voltou a quebrar Andujar, antes de somar o seu sexto jogo consecutivo.

Com 3-0 no marcador, o antigo número 32 do mundo pediu a comparência do fisioterapeuta no court, com quem trocou umas breves palavras, e entregou a qualificação para a segunda ronda a Nuno Borges, muito aplaudido pelo público, naquele que é o seu regresso à segunda ronda do Estoril Open, igualando o feito alcançado em 2021.

Na fase seguinte da prova, o maiato vai defrontar o vencedor do encontro entre o sérvio Dusan Lajovic (78.º ATP) e o norte-americano Frances Tiafoe (29.º), vice-campeão no Clube de Ténis do Estoril em 2018, ano em que João Sousa se tornou no primeiro e único português a vencer o Estoril Open.