Nuno Borges vence primeira ronda do Maia Open

O tenista português Nuno Borges começou, esta terça-feira, a quarta edição do Maia Open com um triunfo por 6-3 e 6-0 perante Denis Istomin (481.º) em apenas 53 minutos.

A jogar "em casa", Nuno Borges liderou do início ao fim o jogo diante de um Denis Istomin - que chegou a figurar no 33.º posto ATP e vencer Novak Djokovic no Open da Austrália de 2017 - que esteve longe de ter dos melhores dias.

Semifinalista e finalista da edição dupla de 2021, Nuno Borges pode agora medir forças com o compatriota Pedro Sousa, que somente esta quarta-feira vai competir na ronda inaugural da prova frente ao ucraniano Oleksii Krutykh.