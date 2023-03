Nuno Borges vence torneio em Phoenix e fixa melhor ranking da carreira

Rui Almeida Santos Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Borges conquistou o "challenger" de Phoenix, nos Estados Unidos da América, e subiu até ao 68.º posto no "ranking" mundial do ténis, o seu melhor registo de sempre.

Duas semanas após ter vencido o "challenger" de Monterrey, no México, Nuno Borges repetiu a proeza em Phoenix, onde derrotou o russo Alexander Shevchenko por 2-1, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-1.

PUB

A caminhada do tenista da Maia até à final do torneio norte-americano foi exigente e incluiu um triunfo frente a um ex-top 10 mundial, o argentino Diego Schwartzman, atualmente no 38.º posto, logo na ronda inaugural do quadro principal.

Seguiram-se o russo Roman Safiullin (104.º), o australiano Alexei Popyrin (93.º) e o alemão Jan-Lennard Struff (103.º), num trajeto em que Nuno Borges apenas cedeu dois sets.

"As últimas semanas foram fantásticas. Conquistei o primeiro challenger 175, é um momento especial", revelou o português, após a vitória em Phoenix.

O quarto challenger da carreira, depois de Antalya, Barletta e Monterrey, vale ao tenista, de 26 anos, a subida ao 68.º lugar da hierarquia mundial, o seu melhor registo de sempre.

Em Phoenix, Nuno Borges conquistou o título mais importante da carreira, uma vez que o torneio disputado no estado norte-americano do Arizona é de categoria 175. O de Antalya era de 50, o de Barletta de 100 e o de Monterrey de 125.