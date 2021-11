Nuno Campos: "A vitória do F. C. Porto é inteiramente justa"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Santa Clara considerou a vitória azul e branca "justa" e vincou que vai aproveitar a pausa no campeonato para "consolidar" a equipa.

"A vitória do F. C Porto é inteiramente justa, talvez por números um pouco exagerados. Considero que houve três momentos fundamentais neste jogo: os últimos cinco minutos da primeira parte [primeiro golo do F. C. Porto], os primeiros da segunda, que entrámos para dar a volta ao jogo e sofremos logo o segundo golo, e a expulsão do Allano. A partir desse momento, não diria que tornou impossível a reviravolta ou discussão do resultado, mas tornou muito difícil a nossa tarefa", começou por dizer Nuno Campos, garantindo que a pausa no campeonato devido aos compromissos das seleções vai ser aproveitada.

"A paragem do campeonato para os jogos das seleções vai permitir ter mais tempo para trabalhar e consolidar um pouco mais a equipa. Não modificar, mas consolidar um processo que tem vindo a ser construído com o decorrer das jornadas, o que é sempre mais difícil de acontecer. Vamos aproveitar essa paragem para que a equipa, quando vier novamente jogar, já esteja muito mais confiante nas ideias, muito mais identificada com essas ideias", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este domingo, o Santa Clara em jogo da 11.ª jornada da Liga. Sérgio Oliveira e Luis Díaz, este em dose dupla, marcaram os golos do encontro disputado nos Açores. Allano foi expulso na segunda parte. Com esta vitória, a equipa azul e branca destaca-se na liderança do campeonato, com 29 pontos. Já os açorianos ocupam o último lugar da tabela, com apenas seis pontos.