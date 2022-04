Nuno Campos e a Taça de Portugal: "Ninguém chega a uma final e não pensa em não ganhar"

JN Hoje às 11:31 Facebook

Nuno Campos, treinador do Tondela, realçou a importância da chegada à final da Taça de Portugal para o clube e para a região e frisou que os jogadores também vão ficar na memória dos adeptos.

"É uma final histórica para o clube e todos os que estiveram aqui ficam na história do clube. Este momento é para os adeptos, para o clube e para a região. Toda a direção, as pessoas que trabalham no clube merecem desfrutar deste sentimento de chegar a uma final da Taça de Portugal", salientou Nuno Campos, treinador do Tondela.

E prosseguiu: "Sabíamos que a eliminatória se jogaria a duas mãos. Sabíamos que tínhamos uma vantagem confortável e que o Mafra se ia expor ao contra-ataque. Tivemos quatro oportunidades de golo na primeira parte e, se tivéssemos concretizado qualquer uma delas, a história do jogo seria diferente".

Nuno Campos comentou também a reação adversária após o golo, mas frisou que a equipa dominou os primeiros 45 minutos. "Depois, o Mafra marcou a fechar a primeira parte e isso fê-los acreditar, o que é normal. Não podemos escamotear a superioridade que tivemos na primeira parte, mas sabíamos que íamos passar por grandes dificuldades", referiu.

Com a primeira presença na final da Taça de Portugal garantida, o treinador dos tondelenses diz que é altura de celebrar o feito. "Atingimos um objetivo e virá o tempo de pensar no campeonato. Hoje [quarta-feira], é o momento de desfrutar deste momento histórico. Já estive no Jamor como treinador adjunto [do Braga] e agora vou estar como treinador principal. É um momento que será recordado por todos para sempre".

O outro finalista só vai ser conhecido esta noite de quinta-feira, depois do encontro entre F. C. Porto e Sporting (dragões venceram em Alvalade por 2-1), e seja qual for, Nuno Campos sabe que tem pela frente uma tarefa árdua para tentar levantar o troféu, mas está pronto para a luta. "Na final, vamos ter um adversário muito difícil, mas ninguém chega a uma final e não pensa em não ganhar. Mas até lá teremos ainda jogos muito importantes para o clube no campeonato", completou.