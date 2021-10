Nuno Campos: "É uma vitória muito importante, porque é histórica"

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

O técnico do Santa Clara enalteceu o triunfo por 3-1, esta terça-feira, sobre o F. C. Porto, na segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

"É uma vitória muito importante para o Santa Clara, porque é histórica. É a primeira vez que o F. C. Porto perde para as competições internas [esta temporada] e isso demonstra bem o poderio e a força de uma equipa como o F. C. Porto", começou por dizer Nuno Campos.

E prosseguiu: "É a segunda vez que o Santa Clara ganha ao F. C. Porto, o que demonstra que não é algo que aconteça normalmente, e os nossos jogadores têm esse mérito. Fizeram um grande jogo. Não conseguimos ainda nada, porque falta o jogo entre o Rio Ave e o F. C. Porto. Por isso, não faz qualquer sentido falar na Final Four".

O técnico deixou também uma palavra para o antecessor. "O treinador que antes esteve aqui [Daniel Ramos] fez um grande trabalho. Eu sou um treinador diferente, porque sou outro. Vou fazer um trabalho à minha maneira e naturalmente que as coisas não são iguais entre dois treinadores", finalizou.