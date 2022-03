Nuno Campos oficializado no Tondela

JN Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Poucas horas após ter oficializado a saída do espanhol Pako Ayestarán, o clube beirão anunciou a chegada de Nuno Campos, confirmando um cenário que era dado como certo desde ontem.

O técnico, que esta temporada já orientou o Santa Clara, dirigiu o primeiro treino com o plantel do Tondela, que não ganha há seis jornadas para a Liga. Neste momento, é 16.º classificado, com 21 pontos.

O novo treinador tondelense trabalhou durante várias épocas em equipas técnicas lideradas por Paulo Fonseca. Esta época, emancipou-se do antigo treinador de F. C. Porto, Roma e Shakhtar, entre outros, tendo assumido o comando do Santa Clara, equipa que orientou em apenas nove jogos.

Apesar de estar a lutar arduamente pela manutenção na Liga, o Tondela está às portas da final da Taça de Portugal, depois de ter derrotado o Mafra, da Liga 2, no jogo da primeira mão das meias finais, por 3-0.

A estreia de Nuno Campos no banco do Tondela acontece no próximo sábado, com a receção ao Arouca, numa partida de capital importância para as contas da permanência de ambas as equipas.