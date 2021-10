Nuno Campos: "Temos de saber empolgar os adeptos"

Bernardo Monteiro Hoje às 19:57 Facebook

O novo treinador do Santa Clara, Nuno Campos, estreia-se este sábado pela equipa açoriana, em jogos do campeonato, e quer que a equipa "empolgue os adeptos" pelo papel importante que podem ter no resultado.

"Vai ser o primeiro jogo comigo como treinador principal em casa, mas mais importante é o apoio dos adeptos. Os adeptos vão ser essenciais e a equipa terá de saber empolgar o público", disse o técnico.

Apesar de o Famalicão estar na última posição da tabela Nuno Campos espera um "jogo difícil". Até porque o emblema dos Açores segue no 15.º lugar, com mais três pontos . "Vai ser um jogo contra uma equipa difícil e talentosa. Vamos procurar assumir o jogo, mostrar comportamentos e cimentar processos para o futuro. Ainda estamos longe do que acredito que iremos ser, mas estamos a construir o futuro de forma sólida", disse.

O treinador acredita apesar de os famalicenses segurarem a lanterna-vermelha são uma equipa para ocupar posições melhores na tabela final. "O Famalicão está aquém daquilo que o plantel vale e acredito que, tal como nós, irá terminar o campeonato mais acima na classificação. É uma equipa com talento", rematou.

O Santa Clara já não vence há cinco encontros para a Liga e espera que a vitória com o Leiria, para a Taça de Portugal, sirva de motivação para voltar aos triunfos na Liga, enquanto o Famalicão ainda não ganhou para o campeonato na temporada 2021/22.