Nuno Correia é o novo diretor-geral do Lourosa

Aos 37 anos, Nuno Correia aceitou o convite do presidente Hugo Mendes para assumir a gestão desportiva de todo o futebol dos lusitanistas, que vão disputar o Campeonato de Portugal na próxima temporada.

Numa publicação nas redes sociais, a direção do Lusitânia de Lourosa anunciou a contratação de Nuno Correia para o cargo de diretor-geral para o futebol.

Nuno Correia assumirá no imediato o cargo e será apresentado nos próximos dias a toda a estrutura do futebol. O dirigente ficará responsável pela supervisão de todos os plantéis do clube, desde o principal até ao do escalão de sub-14.

O clube esclareceu ainda que Ricardo Ramos continuará a desempenhar as funções no cargo de diretor desportivo do plantel principal.