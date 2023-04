Nuno Dias antevê meia-final da Champions: "Anderlecht tem muita qualidade"

Rui Almeida Santos Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Dias, treinador do Sporting, adverte para as dificuldades que o Anderlecht poderá causar nas meias-finais da Liga dos Campeões, mas reforça a ambição dos leões em voltarem a marcar presença na final da prova.

O Sporting defronta, nas meias-finais da Liga dos Campeões, os belgas do Anderlecht, "uma equipa forte, com dinâmica de vitórias e excelentes valores individuais, quase na totalidade internacionais brasileiros e de outras selecções: Roninho da Geórgia, Edu do Azerbaijão e Roncaglio do Brasil", analisou o técnico leonino, Nuno Dias, ao sítio do clube português.

Na equipa belga atuam ainda John Lennon, que deixou o Elétrico a meio da época para rumar a Bruxelas, e Diogo, que atuou no Sporting entre 2014 e 2018.

PUB

O treinador lembra que "o Anderlecht soma por vitórias todos os jogos realizados na Liga" e, "na ronda de Elite (da Champions), eliminou o Barcelona", pelo que os leões terão de estar preparados para enfrentarem "dificuldades".

"Vamos ter pela frente um adversário com muita qualidade e jogadores muito experientes, que vão querer fazer história, mas nós também queremos marcar mais uma vez presença na final. Para isso é preciso estudar bem este adversário e ver o que podemos fazer com sucesso na meia-final", acrescentou o técnico.

As meias-finais da Liga dos Campeões de futsal jogam-se a 5 de maio, em Palma de Maiorca. O Sporting defronta o Anderlecht (17 horas), enquanto o Benfica mede forças com o Mallorca Palma na restante eliminatória. Em aberto está a possibilidade de uma final entre dois clubes portugueses, o que seria inédito.

O Sporting, campeão europeu em 2019 e 2021, perdeu a final da Champions, na época passada, frente ao Barcelona, por 4-0.