Nuno Dias: "Favoritismo? Isso interessa zero"

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Na antevisão ao Grupo B, da Ronda de Elite da Liga dos Campeões, o treinador do Sporting, Nuno Dias, salientou que o estatuto de favorito não tem qualquer relevância. Os leões ficaram integrados no grupo com os croatas do Olmissum, os russos do Yekaterinburgo e os neerlandeses do Hovocubo, na etapa que se realiza entre amanhã e domingo, no Pavilhão João Rocha

"Para mim, essa questão em termos de importância vale zero. O favoritismo temos de assumir na quadra. É certo que o Mundial não ajudou nada e estamos com uma sobrecarga de jogos enorme nas últimas seis, sete semanas, com um calendário difícil. Apesar disso tudo, somos campeões europeus e vamos jogar na nossa casa, perante os nossos adeptos. Temos de assumir esse favoritismo, mas também mostrá-lo nos jogos", disse, abordando os três jogos em termos gerais: "Estamos numa ronda de Elite fortes em que todos os jogos vão ser complicados, agora este é um objetivo nosso e espero entrega total da nossa equipa para no próximo domingo festejarmos o facto de estar nos quatro melhores clubes da Europa", referiu o técnico leonino.

Os treinadores das restantes equipas inseridas no grupo do Sporting revelaram o que esperam desta Ronda de Elite, da Champions.

Duje Muretic, treinador do Olmissum, abordou a partida com os verdes e brancos, agendada já para esta quinta-feira. "O Sporting joga muito bem, tem pivôs fantásticos, o Zicky que é canhoto, e é uma equipa muito difícil de defender. São muito bons em tudo, mas eu acredito que a minha equipa vai ser capaz", concluiu.

Evgenii Davletshin, técnico do Yekaterinburgo, frisou a ambição de chegar à próxima fase. "Vai ser um torneio muito complicado, porque nesta fase ninguém é fraco e jogamos em casa do Sporting. Agora, nós viemos para aqui com a ambição de seguir em frente", atirou.

Por último, falou Sander van Dijk, timoneiro dos neerlandeses Hovocubo, falou da expectativa da única equipa amadora presente neste grupo. "Vamos dar o nosso melhor e ir jogo a jogo. Somos claramente a equipa menos favorita, estamos no meio de profissionais e nós somos amadores, mas já conseguimos bater outras equipas assim", concluiu.

Recorde-se que nesta fase só o primeiro classificado avança para a final a quatro da Liga dos Campeões.

PUB

Confira o calendário completo:

1.ª jornada (quinta-feira)

Yekaterinburgo - Hovocubo (16.30 horas)

Olmissum - Sporting (19 horas)

2.ª jornada (sexta-feira)

Olmissum - Yekaterinburgo (15 horas)

Sporting - Hovocubo (18 horas)

3.ª jornada (domingo)

Hovocubo - Olmissum (16.30 horas)

Sporting - Yekaterinburgo (19 horas).