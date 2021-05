Nuno Dias: "Não sei se em Portugal têm noção do feito que o Sporting alcançou hoje"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:33 Facebook

Após a conquista da Liga dos Campeões em futsal, o treinador do Sporting destacou, esta segunda-feira, a união de grupo e revelou o que disse aos jogadores no intervalo do jogo, numa altura em que a equipa perdia por 2-0.

"Esta equipa merece muito mais respeito por parte de tudo e todos do que o que foi demonstrado. Depois, ao falarem em jogadores formados no clube, e que foram importantes e decisivos, quero deixar um agradecimento especial a todos os treinadores da formação. Todos, até os que passaram antes, tiveram responsabilidade na formação dos que estão aqui. Por isso, chegaram aqui preparados para fazer um excelente trabalho. O meu sentimento é de orgulho, um orgulho enorme", começou por dizer Nuno Dias, destacando o feito do Sporting.

"Nunca estive num grupo assim. Tenho um orgulho enorme de fazer parte dele. Não sei se o mundo do futsal, em Portugal mais propriamente, fazem ideia do feito que o Sporting alcançou hoje. Sei que vão dizer que foi espetacular, que ganharam a segunda Champions. Mas têm verdadeiramente noção do que o Sporting fez na Croácia? Em cinco dias, venceu em três jogos o campeão russo, espanhol e europeu", acrescentou.

O Sporting venceu (4-3) o Barcelona e conquistou a Liga dos Campeões em futsal pela segunda vez mas chegaram ao intervalo a perder por 2-0, valendo uma segunda parte de luxo, com três golos em cinco minutos. Nuno Dias revelou o que disse aos atletas ao intervalo, afirmando que encontrou a equipa "ansiosa".

"Ao intervalo senti que equipa estava demasiado ansiosa em alguns momentos e isso toldou-nos o raciocínio, estávamos a a ser demasiado emocionais. Na segunda parte, corrigimos esse aspeto e melhoráramos, para não ter medo de jogar nem de assumir o jogo. Já não consigo ter grandes adjetivos para elogiar estes jogadores. Espero que o Merlim seja considerado o melhor jogador do Mundo e o Guitta seja o melhor guarda-redes", concluiu.