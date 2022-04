Nuno Dias: "Vencemos com toda a justiça"

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

Após a goleada ao ACCS (6-2), que garantiu a passagem do Sporting à final da Liga dos Campeões, Nuno Dias salientou a justiça do resultado e mostrou-se perplexo com a expulsão de Pany Varela.

O treinador leonino elogiou ainda o 5x4 dos franceses, destacando as dificuldades causadas aos leões. "Foi um jogo difícil, onde o ACCS, com a utilização do guarda-redes avançado, criou-nos algumas dificuldades, mas onde nós, com toda a justiça, conseguimos vencer e chegar à final. Nós somos das melhores equipas do mundo a defender o 5x4, mas houve mérito do ACCS nas dificuldades que nos causou. Mas isso não é razão para alarme, é tudo normal", referiu Nuno Dias.

Quanto à expulsão de Pany Varela, o técnico do Sporting não ficou muito convencido com a decisão dos árbitros da partida. "A expulsão do Pany Varela é muito estranha. Os jogos a este nível são muito agressivos, no bom sentido, e do sítio onde estou parece-me uma expulsão exagerada. Estou a dizer isto sem ter visto ainda qualquer imagem. Claro que não podermos contar com ele não é bom, mas mais triste ainda é para o Pany, que não vai poder jogar a final".

Benfica e Barcelona estão a disputar a outra vaga na final da Champions, mas Nuno Dias não tem preferência no adversário de domingo. "O meu desejo era mesmo chegar à final, agora as outras duas equipas que se entretenham uma com a outra", conclui o treinador.