Nuno Espírito Santo apontado ao Everton e Chiquinho já veste a pele de lobo

Com o Everton à procura de substitutos para o lugar deixado vago por Rafa Benítez, o português Nuno Espírito Santo é um dos nomes que mais se tem falado. Ainda por Terras de Sua Majestade, Chiquinho já é uma certeza no Wolverhampton.

Wolverhampton: De rumor a garantia em poucos dias. Foi assim a história de Chiquinho, ex-Estoril, que assinou um contrato válido até 2026 com os "lobos". O jovem extremo, de 21 anos, juntou-se aos compatriotas João Moutinho, José Sá, Semedo, Rúben Neves, Fábio Silva, Toti Gomes, Bruno Jordão, Neto, Trincão e Podence. Scott Sellars, diretor-técnico do Wolves, justificou a contratação. "Chiquinho é um jogador jovem, excitante e talentoso, com um desempenho muito bom nas ligas portuguesas nas últimas temporadas. Se ele continuar a progredir como tem feito, acreditamos que pode ser uma excelente contratação", afirmou.

Everton: Os "toffees" estão à procura de novo treinador, após terem rescindido com Rafa Benítez, e Nuno Espírito Santo é um dos nomes mais falados. O técnico português, de 47 anos, está livre no mercado desde que deixou o Tottenham no mês de novembro.

FC DAC: O português Alex Pinto assinou pelos eslovacos do FC DAC, até 2024. O lateral direito, de 23 anos, encontrava-se livre após ter rescindido com o Farense, após ter vestido a camisola dos algarvios em 23 jogos.

Inter: Os campeões italianos emprestaram o avançado Martín Satriano, de 20 anos, ao Brest, 13.º classificado da Ligue 1. O acordo é válido até ao final desta época.

Lille: Yves Dabila foi emprestado ao Royal FC Seraing, atual 17.º e penúltimo classificado da primeira liga belga. Será o regresso a um país que conhece bem, uma vez que já tinha representado o Mouscron e o Cercle Brugge, por empréstimo do Lille.