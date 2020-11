Nuno Espírito Santo eleito treinador do mês da Premier League

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Nuno Espírito Santo, que comanda o Wolverhampton, foi eleito o melhor treinador da Liga inglesa do mês de outubro, durante o qual somou três vitórias e um empate.

Além de ter estado imbatível, com triunfos sobre o Fulham, Leeds United e Crystal Palace e uma igualdade com o Newcastle, a equipa comandada pelo técnico português marcou cinco golos e sofreu apenas um.

"Todos os jogos de outubro foram muito difíceis. Conseguimos recuperar do mau início de campeonato. Não foi um mês perfeito devido ao empate com o Newcastle, mas foi um mês muito bom e com boas exibições da equipa", afirmou Nuno Espírito Santo, em declarações ao site oficial dos "wolves".

O antigo técnico do F. C. Porto superou o compatriota José Mourinho (Tottenham), o austríaco Ralph Hasenhuttl (Southampton), o escocês David Moyes (West Ham) e o inglês Dean Smith (Aston Villa), todos nomeados para o prémio.

No Wolverhampton, Espírito Santo conta com os jogadores portugueses Rui Patrício, Nélson Semedo, Roderick, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.

Atualmente, a equipa de treinador luso ocupa o nono lugar da Premier League, com 13 pontos, após oito jornadas.