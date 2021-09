Nuno Espírito Santo eleito treinador do mês na Premier League

Bernardo Monteiro Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Na primeira época ao serviço do Tottenham, Nuno Espírito Santo foi considerado o melhor treinador da Premier League, no mês de Agosto, depois de ter conquistado três vitórias, em outros tantos jogos, perante Manchester City, Wolverhampton e Watford, todas por 1-0.

O português superou na votação os colegas Rafael Benitez (Everton), David Moyes (West Ham) e Thomas Tuchel (Chelsea).

"É um privilégio", confessou o técnico que deixou o clube londrino na liderança do campeonato inglês antes da pausa para os jogos de seleções.

"Tudo depende do empenho dos jogadores. Foi isso que eles fizeram durante a pré-época, o que nos permitiu competir bem no arranque do campeonato. Os jogos da Liga são difíceis e competitivos, mas o crédito vai todo para os jogadores. São eles que, com o seu desempenho, alcançam resultados positivos", atirou NES.

Pelo meio eliminou o Paços de Ferreira no playoff da Liga Conferência da Europa, tendo triunfado no jogo disputado em Londres (3-0) apesar de ter perdido na primeira mão, disputada em Portugal (1-0).