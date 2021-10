Nuno Espírito Santo elogia Ronaldo e Solskjaer quer reação

Na antevisão do embate entre Tottenham e Manchester United (às 17.30 horas de sábado), a contar para a décima ronda da Premier League, Nuno Espírito Santo só teve palavras de apreço a Cristiano Ronaldo, jogador dos red devils, enquanto Ole Solskjaer quer que a equipa reaja à pesada derrota contra o Liverpool (5-0).

O treinador dos Spurs considera o compatriota "um dos melhores da história" e está pronto para o defrontar na próxima partida. "Faz sentir os portugueses muito orgulhosos, o Cristiano já nos deu muitos momentos de felicidade. Quando viajas a algum lado do mundo e te perguntam de onde és, a primeira coisa que dizem é Ronaldo. Isso é o que ele significa para nós", disse NES.

Já Solskjaer, debaixo de fogo devido aos últimos resultados dos red devils, não está preocupado com os rumores que ditam a sua saída do comando técnico do clube e espera que a equipa reaja, já amanhã, ao mau momento de forma. "Já passei por alguns maus momentos aqui, enquanto jogador e enquanto treinador, tive de lidar com contrariedades. Acho que já houve, pelo menos, duas ou três crises desde que me tornei treinador do Manchester United, mas posso garantir que darei sempre o máximo e lutarei", afirmou o norueguês, em conferência de imprensa.

A derrota contra o Liverpool foi algo marcante na semana do Manchester United, onde jogam os portugueses Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, e o treinador assegura que a equipa está preparada para o que aí vem. "Foi uma semana difícil, como é óbvio. Tivemos de lidar com o resultado e com a exibição frente ao Liverpool, e sabemos que não foram bons. No entanto, são situações que os futebolistas têm de encarar. Temos de olhar em frente, para o próximo jogo", referiu.

As equipas estão muito próximas na tabela classificativa, sendo que a equipa londrina está em sexto lugar, com 15 pontos, enquanto os red devils, que não vencem há quatro jornadas, estão em sétimo, com 14.