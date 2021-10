Nuno Espírito Santo em frente na Taça da Liga, Manchester City eliminado

JN Hoje às 22:01 Facebook

Depois de eliminar o Manchester United, o West Ham afastou o Manchester City, que conquistou as últimas quatro edições da competição. Liverpool também segue em frente.

Acabou o reinado do Manchester City na Taça da Liga inglesa. Os "cityzens" conquistaram as últimas quatro edições da competição, algo que não vão conseguir fazer esta época, depois de terem sido eliminados pelo West Ham, no desempate por grandes penalidades.

Sem nenhum português no onze (João Cancelo entrou ao intervalo), o City dominou, mas foi incapaz de concretizar as oportunidades e um dos muitos remates que fez. O 0-0 manteve-se até ao apito final e nos penáltis foi o prodígio Phil Foden a desperdiçar o remate que se revelaria decisivo. Recorde-se que o West Ham já havia eliminado o Manchester United da prova.

Quem continua na luta pelo troféu é o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, que derrotou o Burnley (0-1) com um golo de Lucas Moura. Também o Liverpool, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, segue em frente, após o triunfo sobre o Preston, por 0-2. Diogo Jota foi poupado por Jurgen Klopp.