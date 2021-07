Nuno Espírito Santo: "Kane é jogador do Tottenham. Ponto!"

Bernardo Monteiro Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista ao canal à televisão do clube o novo treinador do Tottenham, Nuno Espírito Santo, abordou o mediatismo que tem existido à volta da possível saída de Harry Kane dos "Spurs", face ao interesse de emblemas como Real Madrid ou Manchester City.

"Harry Kane é nosso jogador. Ponto! Não é preciso falar mais nada", começou por dizer sobre o internacional inglês. "Ele precisa de descansar e recuperar as energias. Quando voltar falamos. Estou desejoso para que comece a trabalhar connosco", afirmou o técnico português, rematando com a opinião sobre o nível do jogador.

"A única coisa que preciso dizer é que Kane é um dos melhores jogadores do mundo", esclareceu NES.

O novo técnico do conjunto londrino abordou ainda o percurso de quatro anos no Wolverhampton. "Tenho muito orgulho do trabalho que fiz nos wolves, mas era preciso seguir em frente. Este é um clube fantástico que tem as melhores instalações do mundo", afirmou o treinador de 47 anos.

Quanto ao mercado de transferências, Espírito Santo falou na dificuldade em melhorar um plantel "com muita qualidade". "Não é fácil acrescentar valor a esta equipa. Temos muita qualidade e talento e por isso temos de operar contratações cirúrgicas que venham melhorar o grupo", concluiu.

Harry Kane fez toda a formação no Tottenham, tendo cumprido empréstimos de uma temporada no Leyton Orient, Leicester City e Norwich, até se consolidar no plantel dos "Spurs" e se tornar a referência que atualmente é. Nas dez temporadas ao serviço dos londrinos Kane marcou 221 golos em 336 jogos.