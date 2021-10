Nuno Espírito Santo perde pela margem mínima

Bernardo Monteiro Hoje às 21:45 Facebook

O Tottenham, liderado por Nuno Espírito Santo, saiu derrotado da visita ao Vitesse (Países Baixos), tendo perdido por 0-1, numa partida que nunca dominou

O emblema londrino poupou vários dos habituais titulares e lançou em campo vários jovens, como Scarlett, Rodon ou Bryan Gil, mas isso não ofusca em nada a brilhante vitória dos neerlandeses que foram a equipa mais forte em campo.

No primeiro tempo as melhores ocasiões pertenceram ao Vitesse, que foi mais rematador, até porque o Tottenham não conseguiu realizar ennhum remate enquadrado.

No segundo tempo as correções realizadas por NES surtiram algum efeito, mas não foram suficientes para melhorar a relação da equipa com a baliza adversária. Numa fase em que o empate se afigurava como o resultado provável o alemão Wittek manteve a tendência de marcar apenas nas competições europeias e fez o golo que deu os preciosos três pontos ao Vitesse.

Assim o Tottenham passa para o terceiro lugar do Grupo G, atrás de Rennes e Vitesse.</p>