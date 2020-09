Nuno Espírito Santo renova com o Wolverhampton até 2023

JN Hoje às 16:37 Facebook

O treinador português acertou a continuidade no clube inglês, onde chegou em 2017.

O Wolverhampton anunciou este domingo a renovação do contrato de Nuno Espírito Santo, cujo vínculo é agora válido até ao final da temporada 2022/23.

O bom trabalho à frente do Wolves valeu-lhe o interesse de vários clubes, mas o treinador português vai permanecer no clube onde chegou em 2017, na altura para treinar no segundo escalão do futebol inglês.

Sob o comando de Nuno Espírito Santo, o Wolverhampton conseguiu uma subida de divisão e uma presença nas competições europeias, algo que o clube não conseguia há muitos anos.