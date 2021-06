Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Tottenham

Susana Silva Hoje às 20:23 Facebook

O clube londrino anunciou, esta quarta-feira, a contratação do português Nuno Espírito Santo como treinador para as próximas duas temporadas.

O técnico luso, de 47 anos, tinha treinado nas últimas quatro temporadas o Wolverhampton, que será agora dirigido por outro compatriota Bruno Lage.

"É com grande satisfação que anunciamos a nomeação de Nuno Espírito Santo como nosso novo treinador principal com contrato até 2023", informou o Tottenham numa nota publicada no site oficial.

Na primeira declaração como treinador, Nuno Espírito Santo enalteceu a mais-valia do plantel com o qual irá trabalhar. "Quando se tem uma equipa com qualidade e talento, queremos deixar os adeptos orgulhosos. É um enorme prazer e uma honra, é uma alegria e estou feliz e ansioso para começar a trabalhar. Não temos nenhum dia a perder e devemos começar a trabalhar imediatamente, pois a pré-época começa daqui a alguns dias", avançou o português, que agora ocupa o lugar que foi de José Mourinho na temporada passada.

"Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a Nuno ao Clube. Gostaríamos de agradecer aos nossos adeptos por toda a paciência ao longo deste processo. Já falei da necessidade de voltarmos ao nosso DNA central de jogar futebol de ataque, futebol de entretenimento e o Fábio [Paratici, diretor desportivo] e eu acreditamos que o Nuno é o homem que pode levar o nosso talentoso grupo de jogadores, abraçar os nossos jovens jogadores e construir algo especial", frisou Daniel Levy, presidente dos "spurs", sobre a aposta em Espírito Santo.

Por seu lado, o diretor desportivo realçou que o clube queria "um treinador que pudesse incutir todos os valores que são importantes para o clube". "Basta olhar para o tempo do Nuno no 'wolves' para ver a capacidade de pegar num grupo de jogadores e implementar um estilo adaptado que traz sucesso e permite que os jogadores se desenvolvam e prosperem. Estamos todos ansiosos para começar no que esperamos que seja um momento de sucesso com o clube", complementou Fabio Paratici.

Na apresentação, os "spurs" recordaram alguns dos feitos do técnico, tais como ter conduzido o anterior clube do Championship até à Premier League, na qual conseguiu dois sétimos lugares consecutivos nas dois primeiras presenças, a melhor classificação desde 1980, conduzindo também os "wolves" aos quartos de final da Liga Europa em 2019/20.

O novo clube de Nuno Espírito Santos salientou, ainda, que o treinador ajudou a promover jogadores como Conor Coady, Diogo Jota, Rúben Neves, Willy Boly e Matt Doherty da segunda para a primeira divisão inglesa, "ao mesmo tempo que promoveu o desenvolvimento de jogadores como Raul Jimenez, Pedro Neto e Adama Traore".

A primeira experiência como técnico principal surgiu no Rio Ave, clube que orientou nas épocas 2012/13 e 2013/14, segundo depois para os espanhóis do Valência, nos quais esteve também duas temporadas (de 2014 a 2016). Em 2016/17 regressou a Portugal para treinar o F. C. Porto, terminando a Liga na segunda posição.

No ano seguinte transferiu-se para Inglaterra, para comandar o Wolverhampton, clube que conduziu até ao final da época. O Tottenham é o quinto clube da carreira como treinador.