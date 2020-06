Nuno Lobo diz que este "é um dos dias mais importantes da história" do F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

Nuno Lobo foi o último dos candidatos à presidência do FC Porto a votar e falou de "um dos dias mais importantes da história do clube", considerando que os 'dragões' estão a entrar num novo ciclo.

O candidato da lista B mostrou-se muito satisfeito com a adesão às urnas e revelou estar confiante em relação ao resultado das eleições.

"Que termine bem, com uma vitória da Lista B. Quero agradecer a todos os associados do FC Porto por esta grande mostra de que estão com o clube, pela vitalidade do clube. Isto é bonito, não houve qualquer problema, mostra bem a grandeza do FC Porto. Não me surpreende nada. Os sócios querem estar neste momento importante da vida do FC Porto, neste tempo de mudança, de novo ciclo. Estão a mostrar o que é o FC Porto", frisou o candidato à saída do Dragão Arena.

Nuno Lobo acredita que o dia de hoje será "importante para a história do clube" e que marcará a mudança.

"O FC Porto sairá mais forte. Tenho a certeza absoluta de que será um dos dias mais importantes da história do FC Porto. A partir de segunda-feira tudo será diferente", referiu ainda.

Hoje é o ultimo dia das eleições do FC Porto que decorrem no Dragão Arena, até às 19:00, e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.