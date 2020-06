Nuno Lobo: "Estaremos sempre disponíveis para servir o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:51 Facebook

Nuno Lobo, líder da B, deu os parabéns a Pinto da Costa e garantiu que estará sempre pronto para servir o F. C. Porto.

"As eleições são o ato mais soberano que qualquer instituição democrática pode conseguir ao longo da sua vida. O que posso prometer é que darei tudo pelo F. C. Porto, como sempre. Quero agradecer a todos os sócios que votaram e que desta forma contribuíram para uma instituição mais saudável e com futuro. Saudar o vencedor e desejar-lhe o melhor para o clube e que consiga os objetivos a que se propõe. O momento é difícil e no que depender nós estaremos sempre presentes para as batalhas que se seguem. Estaremos sempre disponíveis para servir o F. C. Porto", reagiu em comunicado enviado às redações.

Pinto da Costa venceu este domingo as eleições do F. C. Porto para o quadriénio 2020-2024. O líder dos azuis e brancos vai cumprir o 15.º mandato à frente do clube.

A Lista A recolheu 68,65% dos votos, seguindo-se José Fernando Rio (26,44%), da Lista C, e Nuno Lobo (4,91%) da Lista B. Pinto da Costa, eleito pela primeira vez em 1982, vai assim, cumprir, o 15.º mandato à frente do F. C. Porto. As eleições deste fim de semana - inicialmente agendadas para abril mas adiadas para junho devido à covid-19 - foram as mais concorridas do século, com 8480 votantes, superando o registo de 2007, com 3820 votantes.

O líder dos azuis e brancos ganhou em todas as mesas, desde a dos sócios mais antigos à dos mais recentes, e agradeceu aos sócios o voto de confiança: "Tenho de agradecer a todos os sócios que vieram votar e, de uma maneira especial, aos que confiaram em mim. Num momento que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança", disse no Dragão Arena.

A tomada de posse está marcada para terça-feira, às 18 horas.