Nuno Lobo: "O nosso treinador continua a ser o Sérgio Conceição"

O candidato pela lista B à presidência do F. C. Porto apresentou, esta sexta-feira, o programa eleitoral, no Auditório Sardoeira Pinto, no museu, e fez algumas revelações sobre o que pretende para a principal equipa do futebol portista.

"O nosso treinador continua a ser o Sérgio Conceição. Se a nossa lista ganhar e não chegarmos a acordo com ele para continuar, quem virá, e temos nomes em agenda, terá de incorporar o espírito do F. C. Porto, tem de amar o F. C. Porto, sentir a camisola. E, de preferência, terá de ser português", afirmou Nuno Lobo.

No que toca a jogadores, o candidato da lista B também tem um perfil definido, em tudo idêntico ao que delineou para o treinador: "Queremos reviver atitudes de jogadores como Paulinho Santos, Jorge Costa, Fernando Couto, João Pinto, André... É isso que queremos sentir no F. C. Porto, trazer essa mística de volta, porque isso tem faltado. São precisos nomes que sintam o F. C. Porto".

Lobo faz bandeira da criação de uma equipa de futsal, outra de futebol feminino, além de pretender devolver ao clube o voleibol masculino. "Queremos apostar forte nas modalidades", prometeu.

E, depois, também lamentou o facto de a marca F. C. Porto não estar vincada no coração da cidade, os Aliados. Sobre eventuais debates com os outros candidatos, Pinto da Costa e Fernando Rio, Nuno Lobo concluiu: "Não acho bem que se façam debates a dois, quando há três candidaturas".