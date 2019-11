Nuno Manta anuncia saída do Marítimo

Hoje às 21:08 Facebook

O treinador recorreu às redes sociais para confirmar o adeus ao clube insular, ao fim de apenas 11 jornadas à frente da equipa.

Nuno Manta está de saída do Marítimo. O anúncio foi feito pelo próprio treinador, que chegou ao clube no início desta temporada, mas não resistiu aos maus resultados.

"Face ao que foi acontecendo ao longo destes meses, para não pensarem que eu seria o problema, demonstro aqui que sempre fui a solução. Venho por este meio comunicar que coloquei hoje o meu lugar de técnico principal responsável do Club Sport Marítimo à disposição do Senhor Presidente Carlos Pereira, tendo proposto a rescisão do vínculo contratual que vigorava entre as partes na presente temporada de uma forma totalmente justa", escreveu o técnico.

"Tendo chegado a bom termo esse mesmo acordo, realço o modo como fui acolhido e bem recebido desde a primeira hora pelo Club Sport Marítimo a quem agradeço na pessoa do Senhor Presidente a todos os que fazem parte da estrutura profissional do clube, bem como a toda a massa associativa", acrescentou Nuno Manta.

Ao fim de 11 jornadas, o Marítimo ocupa o 14.º lugar na Liga, com 11 pontos somados.