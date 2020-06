Nuno Manta Santos: "A equipa esteve compacta, organizada, com atitude, focada e concentrada"

JN Ontem às 23:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Manta Santos, treinador do Aves, ficou bastante satisfeito com o ponto conquistado no empate a zero frente ao F. C. Porto, esta terça-feira, enaltecendo o trabalho defensivo da equipa.

"Já há 15 dias para cá que trabalhamos nesta estrutura e noutras estruturas dinâmicas conforme o adversário e aquilo que analiso na nossa equipa. É evidente que a estratégia funcionou, que tivemos alguma felicidade no momento em que o F. C. Porto tem um penálti para fazer golo e não marcou", reconheceu o técnico dos avenses.

Nuno Manta Santos analisou a prestação da equipa: "Tivemos uma boa jogada na primeira parte, com princípio, meio e fim, não chegámos à situação de remate. Fomos defendendo bem. Em termos defensivos a equipa esteve compacta, organizada, com atitude, teve focada e concentrada. Em termos ofensivos, tentámos sair várias vezes em transição, não o conseguimos porque o F. C. Porto, bem posicionado, bem equilibrado anulou as nossas transições. E fomos segurando algumas vezes com muito bom trabalho defensivo, outras com alguma felicidade, pois o F. C. Porto teve várias ocasiões para fazer golo, não o fez".

"Parabéns à nossa estrutura defensiva, à maneira como nos organizamos defensivamente. Levámos daqui um ponto, é satisfatório, é motivante este trabalho todo, temos vindo a crescer e até ao fim do campeonato há muitos pontos para disputar, mas sabemos a realidade e que está muito difícil para o Aves manter-se na Liga", completou