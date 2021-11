Nuno Manta Santos assume Torreense com subida no horizonte

Rui Santos Hoje às 17:36 Facebook

Treinador, natural de Santa Maria da Feira, está otimista para o regresso ao ativo. Pede compromisso ao grupo para alcançar o grande objetivo delineado pelo clube para esta época.

Após um ano sabático, Nuno Manta Santos está de regresso aos bancos para orientar o Torreense, da Liga 3. O técnico, de 43 anos, que orientou Feirense, Marítimo e Desportivo das Aves na Liga, sucede a Daúto Faquirá no cargo.

Na apresentação, o treinador mostrou-se "satisfeito pela oportunidade" e espera retribuir a confiança nele depositada no final da época com a "subida de divisão". Sobre a equipa, pretende "conseguir fazer um grupo forte e unido" e deixou um aviso: "Permito falhar um passe, um golo, mas não ter compromisso, alma, coração na equipa, isso não".

O clube de Torres Vedras é segundo classificado da Série B do terceiro escalão do futebol nacional, a três pontos de distância do líder, U. Leiria. Na última jornada, com Ricardo Ferreira no banco, o Torreense venceu o Cova da Piedade por 1-0.