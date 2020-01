Nuno Manta Santos: "Atitude da equipa não me surpreendeu"

JN Hoje às 22:34 Facebook

Após a derrota no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga, Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo de Aves, afirmou que o Benfica foi um justo vencedor, mas deixou vários elogios à equipa avense.

"Se fomos analisar friamente, o Benfica acaba por ser um justo vencedor, quer pelas oportunidades, quer pelos remates à baliza. Sabíamos que íamos passar algumas dificuldades frente a um adversário que joga muito bem no jogo interior e exterior, na procura da profundidade e também em jogo curto. Mas a equipa bateu-se bem, teve atitude e vontade", começou por dizer.

Apesar do domínio das águias, Nuno Manta Santos elogiou o critério do Aves nas saídas com bola. "Na 1.ª parte tivemos 3 ou 4 situações onde podíamos ter feito melhor. Na 2.ª parte, durante os primeiros minutos nunca conseguimos passar o nosso meio-campo, porque o Benfica esteve sempre em cima de nós. Depois de estar 2-1 podíamos ter feito o golo. É verdade que o Benfica podia ter marcado muitos golos, mas o Aves nas poucas vezes em que se aproximou meteu em sentido a defesa e a baliza do Benfica", afirmou.