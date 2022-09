Nuno Manta Santos deixa comando técnico do Torreense

JN/Agências Hoje às 13:48 Facebook

Nuno Manta Santos deixou de ser o treinador do Torreense, informou, esta terça-feira, o clube da Liga 2 de futebol, dando conta da rescisão do contrato que unia as duas partes.

"A Sport Clube União Torreense Futebol SAD enaltece a enorme dedicação e profissionalismo de Nuno Manta Santos, premiado com a subida do Torreense à Liga Portugal Sabseg e com o estatuto de primeiro treinador campeão da Liga 3. A estas qualidades, acrescenta ainda os seus valores éticos enquanto ser humano, com os quais se identificou plenamente desde o primeiro contacto estabelecido", refere o emblema de Torres Vedras em comunicado, sublinhando o "importante lugar que o Mister sempre ocupará na sua história centenária".

O técnico, de 44 anos, chegou ao Oeste em novembro do ano passado, já no decorrer da temporada, tendo guiado o clube de regresso aos escalões profissionais e à conquista da primeira edição da Liga 3.

Já esta época, o Torreense soma apenas quatro pontos, fruto de uma vitória e de um empate em sete jornadas já disputadas, e ocupa a última posição do campeonato.