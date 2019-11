Nuno Manta Santos é o novo treinador do Aves

Nuno Barbosa e José Pedro Gomes Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Manta Santos, apurou o JN, vai ser treinador do Aves. Depois da saída do Marítimo, onde dirigiu a equipa em 15 jogos, tendo somado apenas três vitórias, o técnico natural de Santa Maria da Feira prepara-se para abraçar um novo projeto na Liga.

O Aves, note-se, é o último classificado do principal escalão do futebol português, com apenas três pontos somados. A equipa avense começou a temporada com Augusto Inácio ao leme, mas nos últimos três jogos foi comandada, interinamente, por Leandro Pires.

Quanto a Nuno Manta Santos, o técnico de 41 anos vai viver a segunda experiência fora do Feirense, clube onde iniciou carreira, tendo chegado à equipa principal em 2016/17. No início da presente temporada dirigiu o Marítimo, mas deixou o clube insular esta segunda-feira. Amanhã já estará na Vila das Aves para assumir a equipa.